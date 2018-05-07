Рэпер наклеил на раны марлю и заработал паралич кишечника и отказ легкого

Английский рэпер Стивен Пол Мандерсон, более известный как Professor Green, рассказал о том, как оказался на грани смерти после хирургического вмешательства. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, ему делали операцию по удалению трех грыж, но у него началась сильная аллергическая реакция на хирургическую марлю, которую наклеили на швы.

«У меня было три грыжи — грыжа пищеводного отверстия, пупочная грыжа и грыжа послеоперационного рубца, — которые удаляли одновременно, и это меня чуть не убило», — рассказал Мандерсон.

Он добавил, что операция вызвала «страшные осложнения». «У меня была пневмония, отказ легкого, паралич кишечника, и мне понадобилась сердечно-легочная реанимация», — отметил исполнитель.

Professor Green работал с певицей Лили Аллен, а также выиграл рэп-баттл JumpOff MySpace.

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