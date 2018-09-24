Убийца посла России в Турции в день преступления взял больничный из-за диареи

Сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, убивший в 2016 году российского посла Андрея Карлова, за десять часов до преступления взял официальный больничный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

Алтынташ попал на камеры видеонаблюдения, установленные в клинике. Врачу на приеме он сказал, что страдает диареей, и попросил больничный на сутки. Мужчина не сообщил, что служит в полиции, сказав только, что весь день должен работать на улице. Врач рассказал следователям, что у пациента действительно были признаки расстройства желудка. Установлено, что перед походом в больницу Алтынташ искал в интернете на своем компьютере информацию о диарее.

Получив бланк с больничным, полицейский принес его на работу, чтобы у начальства не возникло подозрений. Затем он заехал в гостиницу недалеко от галереи, где должен был выступать Карлов. Номер был снят заранее. Алтынташ отдал в химчистку черный костюм, в котором и прошел под видом полицейского в галерею.

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Алтынаш застрелил Карлова 19 декабря 2016 года, когда дипломат выступал на открытии фотовыставки. Убийца кричал «Аллах акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию!». Преступника ликвидировал спецназ. Турецкая прокуратура утверждает, что убийца был связан с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота в мае 2016 года. Сам Гюлен обвинения в причастности к смерти русского дипломата отверг.

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