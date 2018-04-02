Турция назвала виновного в убийстве российского посла

Турецкая Генпрокуратура заочно предъявила обвинение исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену в организации убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Haberturk.

Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест религиозного деятеля и еще семерых человек, которые считаются причастными к убийству российского дипломата.

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Турецкие власти ранее заявили, что застреливший Карлова бывший полицейский был гюленистом. Однако самого проповедника в причастности к убийству не обвиняли.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого на месте ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Анкара также обвиняет Гюлена, проживающего в США с 1999 года, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Сам проповедник настаивает на своей непричастности к этим событиям.

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