Panerai выпустил часы цвета моря

Флорентийская часовая мануфактура Officine Panerai представила новые модели в своих коллекциях Radiomir и Luminor. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 24 сентября.

В первой коллекции появились модели с декором в синих тонах. Новинку отличает особая отделка циферблата satinésoleil: по внешнему краю синий цвет более насыщенный, в центральной части — более светлый. Модели предлагаются в 45-миллиметровом корпусе из красного золота, а также в корпусах из стали марки AISI 316L диаметром 42, 45 и 47 миллиметров. Задняя крышка корпуса украшена волнообразным металлизированным узором, нанесенным на сапфировое стекло.

Radiomir 1940 3 Days Фото: Officine Panerai 1 /8

Друная новинка коллекции — модель Radiomir 1940 3 Days Acciaio в 47-миллиметровом корпусе. Дизайн двух версий циферблатов (черного и цвета слоновой кости) с цифрами в стиле ар-деко навеян винтажными часами с маятником. Часовой и минутной стрелкам впервые в истории коллекции придали ромбовидную форму.

В коллекции Luminor 8 days также появились три новые модели, в том числе для левшей с историческим дизайном, а также в стальном и титановом корпусах. Индикатор запаса хода в 8 дней расположен на циферблате либо задней стороне корпуса.

Компания Officine Panerai основана Джованни Панераи во Флоренции в 1860 году. В начале ХХ века бренд поставлял приборы ВМС Италии, для которых в 1916 году запатентовал светящийся состав Radiomir, наносившийся на приборные шкалы. Это название позже было присвоено линейке часов марки, запущенной в 1936 году и изначально предназначавшейся для военных коммандос-аквалангистов. В 2002 году была открыта собственная мануфактура компании в швейцарском Невшателе, где три года спустя выпустили первый оригинальный калибр бренда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!