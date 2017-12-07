Итальянские часы показали на Design/Miami

Флорентийская часовая мануфактура Officine Panerai представила на выставке Design/Miami новую двухстрелочную модель Radiomir 3-Days Acciaio, сообщает Hodinkee.

Модель с референсом PAM 721 отличается необычно лаконичным циферблатом: на нем нет даже названия марки, только часовые метки и арабские цифры. Это вторая модель без логотипа в истории компании. По словам CEO Panerai Анджело Бонати, этот дизайн навеян историческими моделями мануфактуры, которые производились для итальянских военно-морских сил в период Второй мировой.

Новинка оснащена механизмом P.3000 с ручным подзаводом (за его работой можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку) с трехдневным запасом хода. Модель снабжена кожаным ремешком.

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Ранее сообщалось, что Officine Panerai выпустила четыре новые модели в коллекции Luminor Due, запущенной в 2016 году. Это часы с механизмами с трехдневным запасом хода. Две модели — Luminor Due 3 Days Titanio и Luminor Due 3 Days Oro Rosso оснащены механизмом калибра P.1000 либо его скелетонизированной версией P.1000/10 в 42-миллиметровом корпусе из титана либо розового золота соответственно. Две другие модели — Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio и Luminor Due 3 Days Automatic Titanio в корпусах диаметром 45 миллиметров из стали либо титана — оснащены автоматическими механизмами P.4000/10 с золотым ротором с узором Сlous de Paris или P.4000 соответственно.