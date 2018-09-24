Сотни голых британцев прыгнули в Северное море

На благотворительные купания в британском заливе Дреридж приехало рекордное число моржей-нудистов. Об этом сообщает издание Evening Chronicle.

Голые люди стали собираться на берегу Северного моря около пяти часов утра. Восхода пришлось ждать почти два часа. Как только солнце показалось над горизонтом, более 600 человек с криками вбежали в ледяную воду.

Организатор Джакс Хиггинсон (Jax Higginson) заявил, что купания в Дреридже всегда были приурочены к осеннему равноденствию, «однако в этом году нудисты впервые прыгнули в море всего за несколько часов до того момента, когда солнце пересечет небесный экватор».

Моржи-нудисты седьмой год купаются в заливе Дреридж в сентябре. С 2012 года это мероприятие помогло собрать более 30 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). Все деньги были пожертвованы благотворительной организации, которая помогает людям с психическими расстройствами.

В 2017 году сообщалось, что в благотворительных купаниях для моржей-нудистов в Дреридже поучаствовали около 400 человек.

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