В сюжет РЕН ТВ о «санкциях из ада» закрался разрушитель миров

2ch/Двач / Telegram

Создатель и повелитель Пылающего Легиона Саргерас из World of Warcraft (WoW) проиллюстрировал сюжет программы «Добров в эфире», посвященный новым антироссийским санкциям. На использование образа злодея из видеоигры обратил внимание Telegram-канал «Двач».

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Рассказ ведущего Андрея Доброва был посвящен западным санкциям, которые их авторы называют адскими. Пока Добров перечислял, кого затрагивают запреты, Саргерас демонстрировал свитки, иллюстрирующие его слова.

По сюжету WoW, Саргерас — падший титан, стоящий во главе армии демонов, уничтожающей миры в «Великой запредельной тьме».

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