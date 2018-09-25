У Канье Уэста начались проблемы с памятью

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст перепутал босоножки марки Public Desire с похожей парой из линейки Season 5 собственного бренда Yeezy. Об этом сообщает Eurweb.

Канье Уэст опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию R’n’B исполнительницы Бейонсе с супругом рэпером Jay-Z. На ногах певицы были прозрачные босоножки на танкетке и с открытым мыском, которые Уэст и принял за обувь из своей коллекции.

Подписчики бросились высмеивать дизайнера за ошибку.

«Это же не Yeezy, Канье», — указал один из пользователей.

«Он реально думал, что это Season 5. Но на самом деле это туфли Public Desire», — согласился другой.

«Делай домашнюю работу лучше, Канье», — пошутил третий.

Босоножки марки Public Desire доступны по цене 50 долларов, а Yeezy Season 5 продаются на официальном сайте за 650 долларов.

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Ранее в сентябре Канье Уэст представил рекламную кампанию своих новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2 Cream. Среди серии опубликованных в Instagram фотографий появился пост со словами «мы любим» на 11 языках мира. Самой первой на изображении оказалась фраза на русском языке.

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