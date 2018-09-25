На заседании в Генассамблее ООН впервые побывал младенец

Дочь премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн стала первым младенцем, посетившим мероприятие в Генеральной Ассамблее ООН. Ардерн, в свою очередь, стала первой главой государства, посетившей заседание с младенцем на руках, передает The Guardian.

В то время как премьер-министр выступала с речью на Саммите мира памяти Нельсона Манделы, трехмесячную Неве Те Ахора держал на руках ее отец Кларк Гэйфорд. Дочь полетела в Нью-Йорк вместе с матерью, так как Ардерн продолжает кормить грудью и не может оставлять ребенка надолго.

На вопросы журналистов о том, сложно ли совмещать материнство и карьеру политика, Ардерн ответила, что совмещение обязанностей соответствует ее ожиданиям, а радость быть матерью их превосходит.

Как пишет газета, на прошлой неделе в Новой Зеландии порядок отправки лидера в рабочие командировки был изменен, чтобы с премьер-министром могла путешествовать ее дочь и няня. Расходы покроются за счет налогоплательщиков. Отмечается, что поездка Гэйфорда оплачивается из семейного бюджета, так как он может посещать в качестве супруга не все официальные мероприятия, на которых должна присутствовать политик.

В Twitter Гэйфорд опубликовал фото пропуска дочери в здание ООН. «Жаль, что я не запечатлел лица японской делегации, когда те вошли в зал, когда мы меняли подгузники», — написал он.

Джасинда Ардерн стала первым в истории избранным лидером государства, которая родила, находясь в должности. После родов в июне она пробыла в отпуске по уходу за ребенком шесть недель, а затем вернулась к работе.

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