Премьер-министр Новой Зеландии показала новорожденную дочь

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн появилась перед репортерами спустя три дня после родов и представила имя новорожденной дочери — Неве Те Ароха. Об этом сообщает Reuters.

Ардерн вышла из оклендской больницы в воскресенье, 24 июня, вместе с мужем Кларком Гейфордом и новорожденной девочкой.

«Мы действительно просто хотели поблагодарить вас и сказать, что мы чувствуем себя хорошо», — заявила премьер-министр.

Первое имя девочки — Неве — означает «яркий и сияющий», а также «снег». По мнению родителей, имя свидетельствует о ее дне рождении в самый короткий зимний день в году. Второе имя, Те Ароха, олицетворяет «любовь» на одном из национальных языков страны, коренного населения Новой Зеландии маори.

Ардерн родила девочку весом 3,31 килограмм в четверг, 21 июня. Пока 37-летняя премьер-министр будет в отпуске по уходу за ребенком, который продлится шесть месяцев, исполняющим обязанности главы правительства станет ее заместитель Уинстон Питерс. Женщина стала первым в истории избранным лидером государства, которая родила, находясь в должности.

Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии осенью 2017 года. Она является лидером Лейбористской партии. Политик неоднократно упоминала о своих феминистских взглядах.

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