На могиле россиянки установили гранитный iPhone

На кладбище в Уфе на одной из могил установили гранитный памятник в виде iPhone 6 высотой с человеческий рост. Об этом сообщает Ufa1.

Обелиск точно передает детали гаджета: на боку высечены кнопки регулятора громкости, на задней панели — камера, фонарик, название бренда и «яблочный» логотип. На фасаде, «передней панели», расположен портрет усопшей молодой девушки. В основании скульптуры изображен QR-код.

Издание пишет, что стоимость такого надгробия может составить 104 тысячи рублей. При этом конторы ритуальных услуг часто заказывают подобные оригинальные памятники в Китае.

В августе в Самаре обнаружили на детской площадке могильную плиту в честь криминального авторитета, застреленного на этом месте около двадцати лет назад. Власти пообещали демонтировать обелиск, но их опередили неизвестные, убравшие его раньше.

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