Перед посольством России в Киеве устроили кладбище

Перед посольством России в Киеве состоялась акция памяти украинских военных, погибших под Иловайском в августе 2014 года. Об этом в среду, 29 августа, сообщает «Обозреватель».

Акция прошла под лозунгом «За Иловайск ответишь!» Ее участники устроили перед зданием российского посольства импровизированное кладбище, установив белые кресты и написав на них имена солдат, погибших в Иловайском котле.

Участники мероприятия заявили, что считают российские власти виновными в произошедшем. Ими также был сожжен флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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28 августа начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Ноздрачев заявил, что боях под Иловайском в августе 2014 года погибло более 200 российских военнослужащих, еще 300 получили ранения. С украинской стороны в тех боях погибли 366 бойцов, среди них — 150 военнослужащих ВСУ, заявил Ноздрачев. Кроме того, 84 бойца числятся пропавшими без вести, еще 11 — остаются в плену самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В число пропавших без вести входят тела и их фрагменты, которые в настоящее время не могут быть идентифицированы.

Во время военной операции, которую Киев развернул против вооруженных сторонников ДНР в середине апреля 2014 года, в Иловайске не раз велись активные боевые действия. К августу 2014-го украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва отрицает эти обвинения.

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