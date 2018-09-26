Десятки российских детей устали грести на шлюпках и застряли в море

В Приморье потерпела бедствие группа из 37 несовершеннолетних и 5 взрослых, отправившаяся в 40-километровый поход на шлюпках по морю, передает РИА Новости.

«42 человека были подвержены угрозе жизни (…), это зарабатывание средств на летнем отдыхе детей, причем без обеспечения безопасности», — отметил замглавы регионального главка МЧС Леонид Маковецкий. Спасатели пересадили всех участников похода на катера и доставили на сушу.

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По словам Маковецкого, группа отправилась в морской поход из бухты Новик на острове Русский во Владивостоке в бухту Баклан в Славянске. По пути дети выбились из сил и не смогли грести дальше.

В МЧС и местной администрации не были заранее оповещены о готовящемся походе и маршруте следования шлюпок.

В региональном управлении Следственного комитета назначили доследственную проверку информации о деятельности незаконного детского лагеря.

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