Волжский остров Голодный оказался местом для детского лагеря выживания

Полиция проводит проверку в отношении организаторов незарегистрированного детского лагеря на Волге в Самарской области, где подростков учили выживать в экстремальных условиях. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Средневолжском линейном управлении МВД на транспорте.

Отмечается, что на острове Голодный был разбит палаточный лагерь, в котором проживали 20 детей в возрасте от 10 до 16 лет и трое мужчин. Было установлено, что организаторы не уведомили власти о его существовании.

«Доставка подростков в лагерь осуществлялась на надувных лодках, несмотря на неблагополучные погодные условия. Несовершеннолетние на острове находились практически без надзора со стороны взрослых, самостоятельно рыбачили с лодок, были предоставлены сами себе», — сообщили в МВД.

Имевшиеся в лагере лекарства были просрочены, продукты в достаточном количестве отсутствовали. Кроме того, организаторы не имели педагогического или медицинского образования. Полиция установила, что нахождение в лагере было платным: неделя пребывания там стоит семь тысяч рублей на человека.

В конце июня Роспотребнадзор отчитался о закрытии 13 несанкционированных детских лагерей, в которых отдыхали 477 детей. Родителям были возмещены затраты на отдых.

Массовые проверки детских лагерей по всей России начались после гибели 14 детей в лагере «Парк-отель Сямозеро» в июне 2016 года. После произошедшего учреждение было закрыто, а в отношении руководства были возбуждены уголовные дела.