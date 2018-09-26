Найден способ построить самую дорогую трассу России за чужой счет

Власти предложили бизнесу принять участие в строительстве скоростной трассы между Джубгой и Сочи, стоимость которой оценивается в 1,6 триллиона рублей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным газеты, проект станет более масштабным и дорогим — предлагается провести маршрут от Керчи до границы с Абхазией через Новороссийск, Джубгу и Сочи.

Общая стоимость обновленного проекта пока не сообщается, но расходы на реконструкцию участка от Новороссийска до Джубги оцениваются в 116,5 миллиарда рублей.

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Отмечается, что трасса вошла в список инвестиционных проектов, которые были предложены крупнейшим металлургическим и нефтехимическим компаниям вместо изъятия сверхдоходов.

За реализацию проекта уже бьются несколько подрядчиков, пишут «Ведомости». По словам одного из собеседников издания, заинтересованы, в частности, структуры Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.

В августе Минтранс оценил проект строительства скоростной трассы между Джубгой и Сочи в 1,6 триллиона рублей — «рекордную для отрасли сумму».

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