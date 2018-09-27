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Италия будет платить беднякам 780 евро каждый месяц

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Министр экономики Италии Джованни Триа заявил, что в бюджете страны на 2019 год будет содержаться базовый доход для бедных граждан. На этом настояло популистское «Движение пяти звезд», состоящее в правящей коалиции. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

На конференции в Риме министр сообщил, то разработанная политика смягчит проблемы рынка и поможет избежать конфликта с Европейской Комиссией. «Мы работаем над комплексом мер, которые покажут всем, что им стоит быть уверенными в Италии, не только в наших государственных финансах, но и в нашем экономическом росте», — сказал он.

В ходе предвыборной кампании популистская партия «Движение пяти звезд» обещала избирателям, что добьется от правительства поддержки бедных слоев населения. Теперь движение, составляющее правящую коалицию с правоцентристской «Лигой Севера», настояло на включении в бюджет ежемесячной помощи беднякам в размере 780 евро (примерно 60 тысяч рублей).

В то же время их соратники-националисты из «Лиги» продвигают идею плоской шкалы подоходного налога: юридические лица начнут платить меньше отчислений в бюджет уже в следующем году.

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