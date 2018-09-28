Всех студентов и школьников в Бурятии проверят на наркотики

В Бурятии проверят на употребление наркотиков всех школьников, студентов техникумов, колледжей и первокурсников вузов говорится на сайте администрации республики в пятницу, 28 сентября.

«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование, — сказал на заседании антинаркотической комиссии в Улан-Удэ глава региона Алексей Цыденов. — Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется».

Заявление Цыденова прозвучало в ответ на реплику представителя республиканского Минобраза о том, что чиновникам приходится ограничиваться выборочной проверкой из-за финансовых ограничений.

Цель поголовной проверки в том, чтобы «выявить тех, кто уже причастен и предупредить тех, кто не начал».

Глава республики также поручил бурятскому Минздраву изучить более современные и дешевые методы выявления следов потребления наркотиков.

Кроме тестирования учащихся, власти республики занимаются тем, что выделяют субсидии районам на уничтожение дикорастущей конопли химическим способом.

В мае уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить детям отказываться от тестов на наркотики. Согласно действующему законодательству подобные исследования проводятся на добровольной основе. За тех, кто младше 15 лет, решает один из родителей или законный представитель.

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