Россия согласилась пустить в Донбасс силы ООН

Россия согласна придать наблюдателям ОБСЕ в Донбассе охрану ООН. Об этом на Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы поддерживаем деятельность Миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ооновскую охрану. Однако вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском Киев тешит себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями», — заявил он.

Материалы по теме Паралич наблюдения Почему все недовольны работой ОБСЕ на линии фронта в Донбассе

Глава российской дипломатии отметил, что одним из факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта стал рост на Украине радикал-национализма и неофашизма, «где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС». «Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — резюмировал Лавров.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками. Наблюдатели были отправлены в 10 городов Украины, а осенью 2015 года миссия ОБСЕ открыла офис на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в Горловке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!