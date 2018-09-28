«Правый сектор» захватил храм на западе Украины

В поселке Богородчаны Ивано-Франковской области члены запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» захватили храм и избили верующих, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.

28 сентября около 13:00 бойцы ворвались в здания при Свято-Троицком храме, находящиеся в пользовании религиозной общины УПЦ Московского патриархата. Нападавшие взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, настоятелю храма протоиерею Владимиру Шувару заломили руки и пинками выгнали на улицу. Разогнав прихожан, нападавшие сменили замки.

По словам очевидцев, мужчины проникли в помещение через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданиям. Местные жители заметили, что у входа в храм собираются члены «Правого сектора». Они попытались помешать бойцам захватить храм, но не смогли.

«Все произошло настолько быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, сообщают очевидцы. Тем более, правые вели себя настолько агрессивно, что такие действия были просто невозможными», — рассказали в УПЦ.

Мотивы нападавших пока неизвестны. По словам представителей церкви, ситуация на месте остается напряженной.

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УПЦ Московского патриархата — одна из трех религиозных организаций Украины, причисляющих себя к православным христианам. Остальные две — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата. Она входит в его состав, однако наделена правами широкой автономии..

В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом об издании томоса об автокефалии православной церкви на Украине. Он считает, что в настоящее время именно Россия мешает Украине иметь независимую церковь.

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