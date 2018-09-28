Rambler&Co возглавил рейтинг медиахолдингов с наибольшей аудиторией в новом сервисе «Топ сайтов» компании «Яндекс». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Количество посетителей площадок Rambler&Co в период с 1 по 24 сентября составило 82,5 миллиона человек. С учетом пересечения аудиторий на различных устройствах этот показатель составил 39,7 миллиона. Это читатели таких изданий как «Лента.ру», «Афиша», «Газета.ru», «Чемпионат» и портал «Рамблер».

Этот показатели почти вдвое превышает аудиторию Herst Shkulev Media, занявшего второе место: 41,3 миллиона посетителей и 23,7 миллиона человек с учетом кросс-девайс.

Также Rambler&Co лидирует по времени просмотра сайтов. В среднем посетитель проводит на порталах более 33 минут. У соседа по рейтингу Herst Shkulev Media этот показатель составляет менее 17 минут.

Исполнительный директор Rambler Group по коммерции и маркетингу Максим Тадевосян отметил, что «Топ сайтов» Яндекса повысит прозрачность медиарынка. «Мы уверены, что он будет широко использоваться рекламодателями», — сказал Тадевосян.

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