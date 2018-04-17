«Афиша» сменила дизайн и расширила функционал

Сайт «Афиша» обновил дизайн и функционал. Впервые за много лет гид по развлечениям отошел от традиционной красно-черной гаммы и выбрал в качестве главного цвета электрический синий. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители «Афиши».

Как отмечают в компании, перезапуск «Афиши» продолжает «совершенствование контентной эко-системы Rambler Group», позволяющей пользователю получать информацию «с момента его размышлений о том, как провести свободное время, до непосредственной реализации идеи и потребления контента».

Главная страница «Афиши» выглядит как картина дня. «Здесь отображается все самое интересное из мира кино, музыки, театра и выставок. Новый формат подборок дает возможность узнать мнение героев и друзей "Афиши" о фильмах, выставках, концертах и спектаклях», — поясняют в компании.

Главная страница обновленного сайта Afisha.ru

Сайт afisha.ru теперь работает на новом «ядре», благодаря чему пользовательские сценарии обрабатываются быстрее. Можно не только изучить рецензии и узнать расписание, но и отфильтровать кинотеатры, написать свою рецензию и сделать репост в социальные сети, а также прочитать «приговор» фильму или культурному событию — новый короткий вариант обзора, помогающий быстро принять решение о покупке билета.

Покупка билета стала доступнее. Соответствующая кнопка появилась на каждой странице. Кинотеатры и расписание фильмов можно посмотреть на карте. Новая страница фильма или события включает больше визуального контента — трейлеры, кадры, таймлайны с фильмографией, социальные сети.

Rambler Group объединяет киносети «Синема Парк» и «Формула Кино», в конце марта группа приобрела онлайн-кинотеатр Okko, подкрепив позиции на рынке потребления кино еще и в онлайне. Наличие такого актива как «Афиша» в портфеле интернет-холдинга Rambler&Co сделало экономически целесообразным недавнее объединение Rambler&Co, «Синема Парк», «Формулы Кино» и издательского дома «Азбука Аттикус» в единую кросс-медийную группу Rambler Group, отмечают в компании.

«"Афиша" – это устойчивый бренд с высоким уровнем узнаваемости и хорошей репутацией у пользователей. Однако с наступлением эры активной цифровизации медиа пространства, необходимость изменений становится очевидной. Идентичность "Афиши" связана не с набором статичных элементов, а со способностью транслировать дух времени, привлекая к этому процессу самых ярких представителей современной культуры и получая живой отклик от пользователей», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции Rambler Group Максим Тадевосян.

По поводу нового цветового решения «Афиши» высказался известный стрит-арт художник, каллиграф Покрас Лампас. «Для меня "электрический синий" или ультрамарин — несомненно, цвет современного искусства. Поиски чистейшего синего Ива Кляйна, главные работы Барнетта Ньюмана, "синий период" Пикассо и многих других великих художников — все это идет нога в ногу с расцветом абстрактного искусства и культуры ХХ века. Десятки лет спустя, "электрический синий" становится одним из главных цветов в экспериментальном дизайне, и, безусловно, станет классикой для новых поколений. Рад, что "Афиша" идет в авангарде российских медиа и не боится смелых изменений в дизайне», — считает Покрас Лампас.

«Афиша» основана в 1999 году. Со временем ресурс превратился в крупнейшую медийно-сервисную платформу о развлечениях и городской жизни. На данный момент в базе «Афиши» содержится более 60 тысяч фильмов, 228 тысяч концертов, 45 тысяч спектаклей и 44 тысячи выставок. Ежемесячная аудитория портала превышает 10 миллионов уникальных пользователей, а мобильными приложениями пользуется более 500 тысяч человек.