Rambler приобрел онлайн-кинотеатр Okko

Группа компаний Rambler&Co Александра Мамута приобрела онлайн-кинотеатр Okko. Сделка стала безденежной: владевшая проектом Era Capital Екатерины Лапшиной получит долю в медиахолдинге, сообщили в Rambler.

Как передает «Коммерсантъ», заключение договора подтвердила и Лапшина.

Отмечается, что присоединение Okko позволит Rambler создать кросс-медийную экосистему, охватывающую все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV. Таким образом группа компаний станет крупнейшим дистрибьютером контента онлайн и оффлайн с общей программой лояльности.

Ранее Rambler объявил об объединении с кинотеатрами «Синема Парк» и «Формула Кино», а также издательской группой «Азбука-Аттикус». В связи с этим в холдинге прошли кадровые перестановки.

Okko запустили в 2009 году. Кинотеатр работает без рекламы и предлагает пользователям подписку или покупку отдельных фильмов. После сделки эта модель сохранится.

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