Rambler объявил о кадровых перестановках в холдинге

В рамках объединения Rambler&Co, кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», а также издательской группы «Азбука-Аттикус» в единой структуре холдинга произошли кадровые перестановки, говорится в пресс-релизе медиагруппы.

Марина Россинская c 1 марта 2018 года работает на посту директора по развитию бизнеса Rambler&Co с прямым подчинением Дмитрию Сергееву, занимавшему эту должность ранее, а ныне перешедшему на позицию операционного директора Rambler Group. В новой должности Марина займется разработкой и реализацией эффективной стратегии развития ключевых продуктов компании, оптимизацией процессов внутри проектов холдинга, а также организацией продуктового взаимодействия всех подразделений объединенной структуры.

В Rambler&Co Россинская ранее занимала должность управляющего директора портала Rambler.ru, до этого — директора по продуктам.

Исполнительным директором по медиа Rambler&Co назначен Андрей Цыпер. В новой должности в сферу его ответственности войдет управление бизнесом медиапроектов, их монетизация и стратегическое развитие. Андрей присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В 2014 году возглавил департамент партнерских программ, затем занял должность заместителя исполнительного директора по медиа.

Должность управляющего директора портала Rambler.ru с 1 марта занимает Леонид Черный. В рамках новой должности топ-менеджер будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление всеми вертикалями и сервисами портала. К команде Rambler&Co Леонид Черный присоединился в августе 2015 года, заняв должность руководителя продуктов для бизнеса.

Директором по продуктам Rambler&Co назначена Екатерина Текунова. Она продолжит развивать платформенные продукты, объединяющие все проекты группы компаний в общую экосистему, а также займется внедрением единых процессов продуктовой работы.