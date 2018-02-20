В 2017 году EBITDA портала «Рамблер.ру» выросла на 56 процентов

Портал «Рамблер.ру» подвел итоги 2017 года, результатом которого стал рост EBITDA на 56 процентов по сравнению с показателями 2016 года. Также важными достижениями портала за год значатся стабильный рост и омоложение аудитории, возросшая популярность усовершенствованной мобильной версии, выход медийных вертикалей на топовые позиции в Рунете, успешный запуск новых продуктов и обновление основного портфеля проектов, сообщили «Ленте.ру» в «Рамблере».

Суммарная аудитория портала «Рамблер» по итогам 2017 года выросла на 17 процентов по отношению к результатам 2016 года и составила 49 миллионов уникальных пользователей в месяц. Доля визитов прибавила 6 процентов за аналогичный период, а общее число просмотров страниц возросло на 18 процентов, по данным «Яндекс.Метрики».

После перезапуска мобильной версии портала «Рамблер» доля мобильной аудитории год к году выросла на 78 процентов. Время, проведенное пользователями на сайте, увеличилось на 14 процентов — с 6,34 до 7,21 минуты. Глубина визита на портале прибавила за год 42 процента, что говорит о возросшем интересе пользователей к «Рамблер.ру». В свою очередь, об омоложении аудитории портала и проектов «Рамблер.ру» свидетельствует рост количества пользователей в возрасте до 44 лет на 37 процентов.

Комментируя итоги 2017 года, управляющий директор портала «Рамблер.ру» Марина Россинская отметила, что три года назад, когда она принимала в свое управление продукты портала «Рамблер.ру», первостепенной задачей стало создание крепкого фундамента для дальнейшего развития. «Несколько лет нам потребовалось, чтобы собрать команду ведущих специалистов, объединить разрозненные технологические стеки, приоритизировать продукты и разработать единую визуальную систему. На базе портала "Рамблер.ру" были созданы и запущены технические решения, которые теперь используются всеми продуктами Rambler&Co», — сказала она. «2017-й стал для нас годом закрепления сделанного, а его итоги являются показателем того, что мы выбрали правильное направление. Выручка портала по итогам 2017 года выросла на 10 процентов по сравнению с результатами 2016 года. Выручка же за период с 2015 по 2017 год в целом увеличилась на 45 процентов по сравнению с итогами 2014 года. Можно с уверенностью сказать, что фундамент для развития создан. На этой базе мы продолжим уверенный рост», — подчеркнула Россинская.