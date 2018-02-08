Rambler Group объявила об изменениях в руководящем составе

Rambler Group возглавит генеральный директор киносетей «Синема Парк» и «Формула Кино» Роман Линин. Об этом сообщатся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Заместителем генерального директора по коммерции обновленной структуры назначен Максим Тадевосян, с 2014 года занимавший пост первого заместителя генерального директора в группе компаний Rambler&Co. Операционным директором станет Дмитрий Сергеев, ранее работавший в должности исполнительного директора по развитию Rambler&Co.

Дмитрий Сергеев окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2006 года занимал должности управляющего директора «Чемпионат.com» и «Газета.Ru». С 2016 года курировал развитие проекта Rambler.ru.

Максим Тадевосян окончил факультет политологии МГИМО(У) МИД РФ. Обладает более чем десятилетним опытом работы в рекламном бизнесе, в том числе в сфере медиа. С 2011 по 2014 год занимал пост генерального директора агентства Progression. Ранее в течение четырех лет Тадевосян работал в агентстве MediaCom (WPP, GroupM), отвечая за развитие бизнеса и работу с ключевыми клиентами агентства.

Также в рамках создания группы компаний Rambler Group руководителем направления стратегии и инвестиций назначен Рафаэль Абрамян, в прошлом исполнительный директор Rambler&Co. С 2012 года он курировал технологические и интернет активы группы A&NN – фонда, управляющего всеми активами Александра Мамута. Рафаэль принимал участие в проведении сделки слияния холдингов СУП Медиа и Рамблер-Афиша, результатом которой стало формирование группы компании Rambler&Co, после чего он также вошел в состав совета директоров группы. До работы в A&NN Рафаэль работал в департаменте Стратегии и M&A компании СММ, управляющей медийными активами АФК «Система», а также в M&A консалтинге компании PricewaterhouseCoopers.

Должность CFO Rambler Group заняла Галина Пятахина, до этого руководившая финансовой службой объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино». Пятахина присоединилась к объединенной киносети осенью 2017 года, перейдя из холдинга Hearst Shkulev Group, где с 2013 по осень 2017 года занимала должность CFO медийной группы компаний Hearst Shkulev Group. В течение более 20 лет она работала в таких известных компаниях, как Hearst Shkulev Group, REWE group, Metro Cash&Carry и др. За время работы в финансовом секторе в компаниях различных отраслей — Media, Telecom, FMCG, Retail — прошла путь от бухгалтера до финансового директора холдинга, имея профильное экономическое образование и степень MBA.

«Новая команда имеет все признаки "dream team". Операционная стратегия и эффективность, финансы, коммерческая функция, инвестиционная деятельность — это ключевые драйверы развития и роста Rambler Group. Все эти направления возглавили максимально квалифицированные специалисты с успешным опытом эффективного управления, единым взглядом на стратегию развития бизнеса и с отличной сыгранностью и взаимопониманием на личном и профессиональном уровне. Уверен, что у нас получится реализовать самые сложные и амбициозные задачи», — отметил гендиректор Rambler Group Роман Линин.