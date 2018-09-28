Рублю предрекли новый взлет

Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют и спрогнозировал укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор банка.

Отмечается, в частности, что сейчас рубль на 15 процентов слабее своего «справедливого курса». Помимо рубля в тройке самых недооцененных валют оказались турецкая лира и колумбийский песо. Доллар США оказался, наоборот, переоценен на семь процентов.

Российская валюта в начале недели вернулась к уверенному росту после того, как 10 сентября курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы за 2,5 года. В ходе торгов 24 сентября курс рубля к доллару опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа.

Как отмечается в исследовании Deutsche Bank, поддержку рублю оказывают, в частности, повышение ключевой ставки, валютные резервы, предстоящее увеличение корреляции с нефтью и приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила.

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