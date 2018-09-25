Взлет рубля объяснили

Рост курса рубля стал возможен благодаря действиям ЦБ, который отказался покупать валюту на внутреннем рынке для Минфина и предоставил ее из своих запасов, рассказал замминистра финансов Владимир Колычев. Его цитирует РИА Новости.

«Плюс Центральный банк предпринял меры по обеспечению финансовой стабильности и снижению волатильности на финансовом рынке, в том числе в части своих операций на валютном рынке», — отметил чиновник.

Он добавил, что на курсе рубля в последние дни почти не сказалась цена на нефть, которая тоже выросла. По словам Колычева, закупки валюты Минфином на средства нефтегазовых сверхдоходов бюджета (при цене нефти выше 40 долларов за баррель), начавшиеся в 2017 году, направлены на то, чтобы отвязать рубль от нефтяных котировок.

Ранее ЦБ отказался от закупок валюты для Минфина и решил предоставлять ее из своих запасов, чтобы не ослаблять национальную валюту еще больше на фоне санкций.

На момент публикации биржевой курс доллара с расчетами «на завтра» составлял 65,8 рубля, евро — 77,5 рубля.

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