Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина

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Льюис Хэмилтон получает кубок от Владимира Путина

Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, во время церемонии награждения на Гран-при России получил особую просьбу от президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Sun.

Хэмилтон стал победителем гонки в Сочи. Политик через своего переводчика попросил британца не брызгать в него шампанским. В ответ на это Хэмилтон заявил: «Да, я не буду обливать вас. В прошлом году это сделал не я. Это был кто-то другой».

Хэмилтон выиграл Гран-при России, второе место занял его партнер по Mercedes Валттери Боттас, третьим до финиша добрался Себастьян Феттель из Ferrari. Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, стал 18-м.

Британец — лидер общего зачета чемпионата, на его счету 308 очков. Он одержал победу на восьми этапах «Формулы-1» в этом сезоне.

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