Кадыров напомнил о последствиях для США в случае морской блокады России

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова министра внутренних дел США Райана Зинке о возможности заблокировать морские пути для России, чтобы помешать поставкам энергоресурсов на Ближний Восток. Кадыров во «ВКонтакте» посоветовал американцам «жить дружно».

«Зинке заявил, что "США рассматривают возможность экономического давления на Россию". Он говорит, что этот вариант заключается в вытеснении энергоресурсов России, блокировании морских путей, чтобы энергоносители не попали на рынок. Видимо, господин министр слабо знает Россию, ее историю, ее способности и возможности», — написал Кадыров.

Он отметил, что подобные заявления американских политиков «давно перестали удивлять здравомыслящих людей». По словам Кадырова, цель США — «развалить страны, захватить ресурсы, поставить во главе марионеточные режимы».

«Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями», — добавил глава Чечни.

Ранее в воскресенье, 30 сентября, Зинке объявил, что у ВМС США «есть возможность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их, чтобы быть уверенным, что [российские] энергоресурсы не выйдут на рынок».

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