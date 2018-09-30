Возможность морской блокады России назвали фантазией

Российскому флоту не стоит бояться возможности морской блокады. Подобный сценарий вероятен только в случае объявления войны. Такое мнение высказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, в США «упражняются в заявлениях фантазийного характера». «Что можно там блокировать в районе Ближнего Востока, если у нас даже там нет никаких особых транспортных интенсивных перевозок? Такой сценарий вероятен, только если будет объявлена война. Бояться нечего, но провокационность и враждебность такие заявления добавляют», — сказал Ненашев.

Ранее в воскресенье, 30 сентября, министр внутренних дел США Райан Зинке объявил, что страна может заблокировать морские пути для России в случае необходимости — чтобы помешать поставкам энергоресурсов на Ближний Восток.

«У Соединенных Штатов, с нашим флотом, есть возможность следить за тем, чтобы морские пути были открыты, и, если необходимо, блокировать их, чтобы быть уверенным, что [российские] энергоресурсы не выйдут на рынок», — сказал он.

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