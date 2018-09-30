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В США допустили возможность морской блокады России

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Райан Зинке

ВМС США могут заблокировать морские пути для России в случае необходимости — чтобы помешать поставкам энергоресурсов на Ближний Восток. Об этом заявил министр внутренних дел страны Райан Зинке, передает Washington Examiner.

«У Соединенных Штатов, с нашим флотом, есть возможность следить за тем, чтобы морские пути были открыты, и, если необходимо, блокировать их, чтобы быть уверенным, что [российские] энергоресурсы не выйдут на рынок», — сказал он.

По словам главы американского МВД, экономика России строится на энергопоставках. «Я считаю, что она [Москва] сейчас действует на Ближнем Востоке в надежде наладить торговлю энергией, как в Европе», — отметил Зинке.

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против российских энергетических проектов в Европе, таких как «Северный поток-2», так как, по мнению Вашингтона, это превратится в рычаг воздействия на регион. Трамп стремится к тому, чтобы Европейский союз приобретал больше природного газа США.

«Северный поток-2» из России в Германию должен быть построен к концу 2019 года. В это же время истечет срок соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через территорию этой страны. Новый газопровод должен заменить старый маршрут через Украину.

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