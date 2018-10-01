Кормящих матерей сравнили с коровами в рекламе молокоотсоса

Elvie / Facebook

Авторы рекламы молокоотсоса сравнили кормящих матерей с коровами и разозлили женщин. Видео было опубликовано на странице компании Elvie в Facebook.

В начале ролика видно, как несколько девушек танцуют на фоне животных. На экране появляется надпись, в которой говорится, что 100 процентов кормящих грудью женщин ощущают себя коровами. Затем героини рекламы начинают петь.

«Да, я кормлю сама, но вы не видите у меня хвоста. Это не вымя, это мои сиськи… Отсоси его, отсоси его. Я кормлю этим детей», — говорится в песне. В конце ролика актрисы показывают, что у них в бюстгальтерах находятся небольшие беспроводные молокоотсосы.

Реклама вызвала возмущение у пользователей соцсети. Многим комментаторам не понравилось, что женщин сравнили именно с коровами. Женщины отметили, что и другие млекопитающие, такие как львицы и гориллы, также кормят грудью. Другие заявили, что ролик выглядит странно и неприятно, особенно учитывая ужасы молочной промышленности.

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