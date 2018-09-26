Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети

Бренд алкогольного мороженого Alcreme подвергся жесткой критике в сети из-за рекламы, где использовались снимки обнаженных моделей. На скандал обратило внимание издание Sostav.
Рекламная кампания в Instagram началась в середине сентября. Сотрудники публикуют изображения продукта на фоне полностью или частично обнаженных женских тел. «Взрослое мороженое — взрослые фотографии», — сообщается в подписи к первому снимку серии.
Комментаторы назвали снимки мерзкими и сексистскими, предположив, что создателями рекламной кампании является группа озабоченных строением женского тела подростков. Некоторые утверждали, что их стошнило при просмотре фото.
Большинство подписчиков раскритиковали бренд и призвали к бойкоту продукции, которая пытается завоевать популярность с помощью скандала. Однако некоторые заметили, что рекламщики отлично спровоцировали публику. Сотрудники Alcreme, в свою очередь, заявили в одном из комментариев, что главным героем всех снимков является мороженое.
Представители бренда также отметили, что в этом промо все жизненно: «Сотни комментариев и тысячи просмотров, а все из-за раздвинутых ног: прямо как в жизни, на лицо сейчас никто не смотрит». На обвинения в сексизме они заявили, что скоро опубликуют снимки с мужчинами-моделями.