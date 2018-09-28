Киркоров заразил простудой целую семью в рекламе лекарства

Youtube / rusreklama

Народный артист России Филипп Киркоров снялся в рекламе средства от боли в горле «Гексорал». Ролик доступен на YouTube-канале rusreklama.

По задумке авторов, Киркоров предстал перед зрителями в образе злого волшебника, напоминающего Снежную Королеву. Он направлял свой жезл на шею женщины и ее детей, после чего у жертв начинало болеть горло. Певец исполнил переработанную версию песни «Цвет настроения синий», пожелав матери и всей ее семье заболеть.

Ближе к концу ролика в кадре появился глава семейства с лекарством в руках. Он передал спрей всем своим родственникам, после чего они моментально выздоровели.

«Хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее», — спел Киркоров, прежде чем испариться от попавшего на него средства от боли в горле.

В сентябре 2016 года рэпер Тимати снялся в рекламе спрея «Тантум Верде Форте». В конце 2017 года у исполнителя вышла полная версия трека, исполненного в ролике.

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