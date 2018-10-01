Раскрыта длительность полета замены Ту-160 и Ту-22М3

Самарское двигателестроительное предприятие «Кузнецов» объявило тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю для ПАК ДА (перспективного авиационного комплекса дальней авиации), сообщает «Звезда». В «Объединенной двигателестроительной корпорации» телеканалу подтвердили заявленные планы.

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Согласно тендерам, электронная система двигателя (основная и дублирующая) должна обеспечить прогнозирование состояния агрегата, который рассчитан на выполнение полета продолжительностью 30 часов, работу при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия и устойчивость к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

Также системы топливопитания и гидромеханической системы регулирования должны быть работоспособны при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g. Заявленный срок службы двигателя — 12 лет, после продления ресурса — до 21 года.

В ноябре 2017 года стало известно, что ПАК ДА обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит к дозвуковому классу самолетов.

ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме «летающее крыло». Летные испытания машины планируется начать до середины 2020-х годов.

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