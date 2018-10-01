Судья из Дагестана добил мяч головой в ворота и засчитал гол

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Во время матча Любительской футбольной лиги Дагестана между командами «Киз ДД» и «Манас» судья Атай Даудов засчитал гол после удара своей головой. Видеозапись опубликовал Sports.ru.

На 43-й минуте матча игрок «Манаса» пробивал пенальти. Вратарь сумел отразить удар, однако от его рук мяч полетел в голову рефери. Рикошетом от судьи он залетел в сетку. Даудов засчитал этот гол и оказался прав: согласно правилам, судья также является участником матча.

Встреча завершилась со счетом 4:4.

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