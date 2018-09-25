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Футболисты избили судью за назначенный пенальти

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@akmalmarhali / Twitter

В концовке матча второго дивизиона чемпионата Индонезии между «Гресик Юнайтед» и «Персива Вамена» судья был избит за принятое решение. Видео появилось в Twitter.

На 90-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Вамены». Футболисты остались недовольны таким решением и набросились на судью. Они повалили арбитра на землю и побили его ногами. После потасовки два игрока были удалены с поля, а одиннадцатиметровый — реализован.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Гресик Юнайтед». Команда занимает десятое место во втором дивизионе чемпионата Индонезии, имея в активе 16 очков. Клуб «Персива Вамена» набрал семь очков и находится на двенадцатом месте турнирной таблицы.

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