Футболист удерживал тренера под дулом пистолета ради места в составе

Футболист аргентинской команды «Эскуэла Президенте Рока» Цезарь Пагани удерживал тренера Кристиана Нейру под дулом пистолета ради места в составе. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, во время тренировки Пагани наставил оружие на Нейру и стал требовать включить его в стартовый состав. «Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной никогда не случалось», — заявил тренер.

По словам президента футбольной команды, после случившегося Нейра ушел в отставку. Он также добавил, что Пагани уже просил знакомого угрожать одноклубнику. Расследованием инцидента занялась полиция.

«Эскуэла Президенте Рока» базируется в Буэнос-Айресе и выступает в низших лигах Аргентины.

В декабре 2017 года бразильский футболист пробил пенальти под дулом автомата. Оружие на него наставил один из болельщиков.

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