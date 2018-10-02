На криминальной сходке в Подмосковье задержали три десятка рэкетиров

В Подмосковье полиция пресекла сходку участников уголовно-преступной среды, задержаны 29 человек. Об этом во вторник, 2 октября, сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района пройдет встреча организаторов этнического рэкета, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей.

Полицейские провели спецоперацию при поддержке бойцов спецназа «Гром». 29 мужчин, принимавших участие в сходке, были доставлены в правоохранительные органы для установления личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

При личном досмотре у двоих уроженцев Средней Азии 29 и 37 лет изъяты свертки с веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является героином общей массой более пяти граммов.

По данному факту возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств.

Подозреваемые взяты под стражу.

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