«Аэрофлот» вновь получил четыре звезды Skytrax

Британское агентство Skytrax третий раз подряд включило «Аэрофлот» в престижный рейтинг «четыре звезды», подтвердив, таким образом высокий международный статус авиаперевозчика.

Рейтинг «четыре звезды» имеет всего 41 авиакомпания, среди них все лучшие европейские перевозчики. Более высоким статусом «пять звезд» обладают всего 11 компаний в основном из Азии и Ближнего Востока.

Впервые Skytrax включил «Аэрофлот» в рейтинг «четыре звезды» в 2016 году и с тех пор постоянно его подтверждает. В официальном заключении Skytrax по состоянию за 2018 год отмечено, что критериям «четырех звезд» соответствуют все три класса обслуживания компании: «Бизнес», «Премиум-эконом» («Комфорт») и «Эконом».

«Это заслуга всего нашего коллектива, который обеспечивает высокую эффективность бизнеса даже в неблагоприятных геополитических условиях. Внешние условия подвержены колебаниям, но наша забота о пассажирах, их комфорте и безопасности остаются постоянной во все времена», — прокомментировал новость генеральный директор «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Skytrax — ведущий оценщик качества сервиса в глобальной авиатранспортной отрасли. Рейтинги этого агентства наиболее авторитетны в гражданской авиации и имеют неофициальное название и статус «авиационного Оскара». В июле этого года, «Аэрофлот» по версии Skytrax World Airline Awards в седьмой раз в своей истории был удостоен звания «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также впервые победил в номинации «Лучшее бортовое питание в классе "Премиум-эконом"».

Skytrax не единственная авторитетная международная организация, признающая заслуги «Аэрофлота». Премиальный уровень сервиса компании был отмечен в сентябре высшим рейтингом «пять звезд» американской авиационной ассоциацией APEX — аналогом Skytrax в США по охвату исследований и авторитетности оценок. Таким образом «Аэрофлот» стал одним из всего двадцати пяти авиаперевозчиков мира, включенным в рейтинг APEX.