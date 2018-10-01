«Аэрофлот» даст одному из своих самолетов имя Иосифа Кобзона

«Аэрофлот» присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона. Таким образом ведущая российская авиакомпания чтит память выдающегося советского и российского певца, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 30 августа 2018 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Имя «Иосиф Кобзон» будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Он запланирован к поставке «Аэрофлоту» в декабре этого года и будет сразу же введен в эксплуатацию. Воздушное судно предназначено для обслуживания как внутрироссийских, так и международных линий авиакомпании.

В прошлом десятилетии «Аэрофлот» возродил издавна существовавшую в российской авиации традицию давать самолетам собственные имена. В настоящее время все воздушные суда авиакомпании названы в честь великих россиян.

Утверждая решение дать одной из новых машин имя Иосифа Кобзона, правление ПАО «Аэрофлот» приняло во внимание его выдающийся вклад в российскую культуру, а также созвучность творчества певца ценностям, которые близки Аэрофлоту и российской авиации в целом. Главные мотивы песен Кобзона — любовь к Родине, верность долгу и чувство товарищества.

В репертуар выдающегося исполнителя входят произведения, которые посвящены романтике неба, любви пилота к своей трудной работе, мечтам о дальних полетах. Иосиф Кобзон был не только частым пассажиром «Аэрофлота», но и поддерживал дружеские отношения с авиакомпанией, оказывал ей поддержку и посвящал свое творчество, был знаком с рядом пилотов и представителей других авиационных профессий. С учетом этих давних и крепких связей, особых заслуг перед российским национальным авиаперевозчиком И. Кобзону в 2016 году в виде исключения было присвоено почетное звание «Отличник "Аэрофлота"», которое по статуту дается лучшим работникам компании с длительным стажем работы и высокими профессиональными достижениями.

«Иосиф Кобзон — великий певец и незаурядный человек, которого Аэрофлот может с полным основанием назвать своим другом, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов. Считаем своим долгом, чтобы имя Кобзона продолжило высокий полет на борту нашего авиалайнера, вновь и вновь появляясь в самых разных городах России и мира».

