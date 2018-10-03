Минфин еще больше ослабит рубль

Минфин в октябре закупит валюты на 475,7 миллиарда рублей в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении ведомства. Это на 48,8 миллиарда больше, чем в сентябре.

На сайте Минфина сообщается, что ожидаемые дополнительные нефтегазовые доходы в октябре составят 479,7 миллиарда рублей. Это означает, что нефтегазовых доходов бюджета (налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина на нефть и газ) в реальности будет больше, чем могло бы быть при цене на нефть в 40 долларов за баррель.

При этом по итогам сентября Минфин получил на четыре миллиарда рублей меньше допдоходов, чем ожидал в начале месяца. Таким образом, на закупку валюты будет направлено 475,7 миллиарда. Ежедневный объем составит 20,7 миллиарда.

В рамках бюджетного правила закупками валюты занимается Центробанк. Он приобретает ее на открытом рынке, как правило, на валютной секции Московской биржи. Однако в сентябре регулятор отказался от таких операций до конца года из-за слишком сильных скачков курса рубля — закупка валюты создает спрос на нее, и еще больше ослабляет рубль. Вместо этого ЦБ будет предоставлять валюту из своих золотовалютных резервов.

В сентябре Минфин закупил валюты на 426,9 миллиарда рублей.

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