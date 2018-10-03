Разговор с маленькой девочкой в поезде прославил трансгендера

Трансгендер Кейт Хатчинсон (Kate Hutchinson) рассказала в Twitter о встрече в поезде с маленькой попутчицей, которая поддержала ее и рассказала о подруге-трансгендере. Непосредственность ребенка умилила пользователей сети.

Со слов Хатчинсон, ребенок уточнил, трансгендер ли она. Родители одернули ее, но женщина ответила, что не против подобных вопросов. «Моя школьная подруга тоже, я так рада, что она может быть собой, и я рада, что она теперь не ворчливый мальчишка», — заявила девочка.

«Я улыбаюсь до ушей», — призналась Хатчинсон подписчикам. Пересказ ее диалога с попутчиками набрал более 46 тысяч лайков. Комментаторы восхищались добротой маленькой девочки. По их словам, дети не видят запретов и границ, а просто принимают всех людей такими, какие они есть. «Существует много странных для нас вещей, которые изначально совсем не странные», — заключили они.

Некоторые подписчики усомнились, насколько корректным было со стороны ребенка задавать подобные вопросы. «Я была бы тем шушукающимся родителем, если быть честной», — призналась юзер по имени Ванесса.

Другие заподозрили, что Хатчинсон выдумала эту историю. «Выбираю категорию "Вещи, которые никогда не случались" за пятьсот», — пошутил недоверчивый пользователь. «Если никто с тобой не разговаривает, это не значит, что люди между собой не общаются, парень», — осадил его другой комментатор.

Ранее один из пользователей Twitter рассказал подписчикам о своей бабушке, которая в семейном разговоре вступилась за трансгендеров. Ее слова о необходимости уважения друг к другу восхитили комментаторов.

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