Турниру UFC предрекли провал из-за главного боя

Болельщики оказались недовольны выбором руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которое приняло решение назначить бой между спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко и американкой Сиджарой Юбэнкс главным на турнире UFC 230. Первым о запланированном поединке сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.

Турнир пройдет 6 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Фанатов смутил выбор главного боя турнира. Шевченко поспорит за титул чемпиона в наилегчайшем весе с Юбэнкс, на счету которой лишь один поединок в UFC. По мнению многих, такой матч не соответствует статусу номерного турнира организации.

«Дэйна Уайт (президент UFC, — прим. «Ленты.ру») прочти комментарии. Никто не хочет такой главный бой. Ты просто убиваешь нас, чувак», — обратился к главе промоушена пользователь Anthony Piedra.

«Худший показатель PPV в истории», — предсказывает Joel Riorden.

«При всем уважении, но я даже не знаю, кто такая Сиджара Юбэнкс. И я комментатор для UFC», — признался журналист Джо Роган, когда узнал о бое во время своего подкаста.

Шевченко должна была сойтись в октагоне с тогдашней чемпионкой американкой Никко Монтаньо на турнире UFC 228. Однако та снялась с поединка по медицинским причинам и в последствии была лишена титула.

30-летняя уроженка Бишкека имеет в своем активе 18 боев по правилам смешанного стиля (MMA). Шевченко одержала 15 побед и потерпела три поражения.

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