Боец UFC пообещал не трогать матерей соперников

Бразильский боец смешанного стиля Элизеу Залески захотел встретиться в клетке с американцем Робби Лоулером и обещал не опускаться до провокаций в адрес потенциальных соперников. Слова 31-летнего бразильца передает MMA Junkie.

После того как Залески назвал имя желаемого соперника, он прокомментировал свое нежелание использовать провокации с тем, чтобы добыть знаменитых соперников и улучшить карьерное положение. «Треш-ток, говорить плохо о парне — это не мое. В любом случае, мы будем рубиться в клетке. Делать свою работу. Оставьте грязные разговоры тем, кто умеет это делать. Я не собираюсь задевать чьих-то матерей и все такое», — заявил Залески.

На данный момент Залески выступает под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В последнем турнире UFC Fight Night 137, прошедшем на его родине — в Бразилии, — боец отметился победой над Луиджи Вендрамини, отправив его в нокаут во втором раунде. В своей профессиональной карьере бразилец одержал 20 побед и потерпел 5 поражений.

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