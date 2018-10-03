Российский морской беспилотник устроит стрим со дна Марианской впадины

Российский морской беспилотник «Витязь», который осенью 2019 года отправится изучать Марианскую впадину в Тихом океане, будет вести прямую трансляцию с глубины 11 тысяч метров. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

«Мы стремимся к тому, чтобы картинка передавалась в режиме онлайн. Через базовую станцию будет передаваться информация, которую получит второй аппарат, находящийся в радиусе 150 километров», — сказал он.

12 сентября сообщалось, что на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию, с помощью которой можно будет провести картографирование дна, поиск и классификацию обнаруженных объектов, сбор данных и проб, а также фото- и видеофиксацию. Также на «Витязь» возложена задача доставить на самую большую глубину в Мировом океане (10 944 метра ниже уровня моря) российский триколор.

Одна из задач погружения состоит в изучении возможностей робототехники в экстремальных подводных условиях.

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