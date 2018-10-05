СК заинтересовался руководством фонда Доктора Лизы

Следственный комитет заинтересовался руководством благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Поясняется, что СК расследует уголовное дело «в отношении неустановленных лиц из числа руководства» общественной организации. «Уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года по статье «Злоупотребление полномочиями» по заявлению бывшего члена правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Натальи Авиловой о злоупотреблении руководителем организации Ксении Соколовой своими полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба», — утверждают в СПЧ.

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Следствие после проверки даст правовую оценку действиям Соколовой по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба. Дело находится на особом контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

6 августа стало известно о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в «Справедливой помощи» на 1,8 миллиона рублей. Речь шла о контрактах, которые бывшее руководство заключило с двумя юристами. Соколова в тот момент находилась за рубежом, и, узнав о возможном уголовном преследовании, решила временно не возвращаться на родину.

До того как возглавить фонд «Справедливая помощь», Соколова была попечителем организации. Она заняла должность руководителя фонда в начале 2017 года, после смерти Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, следовавшем в Сирию. В июле 2018 года на посту ее сменила исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.

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