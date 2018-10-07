Бывший чемпион UFC назвал Нурмагомедова грязным животным

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал в Twitter-аккаунте россиянина Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиб Нурмагомедов — грязное животное. Такими действиями ты отбрасываешь наш спорт на 20 лет назад, тупой *** [любитель овец]», — написал Ковингтон.

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После победы над Макгрегором в главном бою турнира UFC 229 Нурмагомедов вырвался из октагона и напал на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса. Это спровоцировало драку между командами спортсменов. В частности, боец UFC Зубайра Тухугов атаковал Макгрегора в клетке. Конфликт удалось остановить только с помощью полицейских.

Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Спортсмен впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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