Нурмагомедов рассказал о звонке Путина после его победы над Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции рассказал, что президент Владимир Путин лично поздравил его с победой над ирландцем Конором Макгрегором.

«Все медиа говорят о том, что Макгрегор сделал фотографию с Путиным. А президент просто позвонил мне. Он поздравил меня и сказал, что гордится мной. Я вам говорил, что 6 октября я изменю все. И я это сделал», — заявил Нурмагомедов.

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На пресс-конференции он также оправдался за свое поведение после окончания поединка, когда он набросился на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса, в результате чего возникла массовая драка. Боец отметил, что он всегда с уважением относится к соперникам, однако не мог простить слов о своей религии, отце и стране.

Бой в рамках турнира UFC 229 прошел в Лас-Вегасе. Нурмагомедов в четвертом раунде провел удушающий прием и заставил Макгрегора сдаться. Поединок был титульным, однако глава UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянин может быть лишен чемпионского пояса.

Боец из Дагестана одержал 27-ю победу в 27 поединках. Он защитил пояс чемпиона в легком дивизионе. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

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