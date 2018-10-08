Мужчина пожаловался на кашель и внезапно приобрел почерневшие губы

Мужчина обратился в больницу с кашлем, температурой и сыпью на теле, а через три дня его губы покрылись черными наростами. Случай описан в журнале New England Journal of Medicine.

Пациента, который предпочел скрыть свое имя, обследовали в отделении неотложной помощи и обнаружили шумы в правом легком. Сканирование показало наличие инфекции. У него также наблюдалась сыпь на руках и ногах, но на зуд мужчина не жаловался.

Всего через три дня во рту и на губах появились странные волдыри, которые позднее окрасились в черный цвет. Следы поражения также были найдены на глазах и на половом органе. Анализ на герпес дал отрицательные результаты. Позднее врачи выяснили, что причиной стала бактерия Mycoplasma pneumoniae, которая может вызывать судороги в грудной клетке, боль в горле, инфекции уха и пневмонию.

Пациента в течение двух недель кормили через трубку. Он прошел курс лечения антибиотиками, в результате чего избавился и от инфекции, и от поражения слизистых.

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